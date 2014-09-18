Chelsea'den Mourinho'ya 10 yıllık sözleşme

Chelsea, Teknik Direktör Jose Mourinho’ya 10 yıllık yeni sözleşme önerdi. Chelsea Üst Yöneticisi (CEO) Ron Gourlay, “Onun sayesinde kulübü ileri götürecek şeylere zaman bulabiliyoruz” dedi.

Chelsea Üst Yöneticisi (CEO) Ron Gourlay, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Portekizli futbol adamın performansından mutluluk duyduklarını belirterek, “Kulübü ve yöneticilerini uzun yıllardır tanıyor. Jose’nin verdiği güvenle çalışmak benim için harika bir şey” dedi.

Baskıyı üzerimizden kaldırıyor

Mourınho’nun medya ile ilişkisinin diğer teknik direktörlerden çok farklı olduğunu söyleyen Gourlay, “Öyle açıklamalar yapar ki baskı hem oyuncunun hem de yönetimin üzerinden kalkar. Bu konuda çok iyi ve onun sayesinde kulübü ileri götürecek şeylere zaman bulabiliyoruz” ifadelerini kullandı.