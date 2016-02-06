Chelsea'den kovulan Mourinho'nun yeni adresi neresi olacak?

Premier Lig ekibi Manchester United'ın, teknik direktörlük görevi için Chelsea'den gönderilen Jose Mourinho ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Portekizli hocanın, sezon sonunda Kırmızı Şeytanlar'ın başına geçeceği öne sürüldü.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, iki sezondur takımın başında yer alan Louis van Gaal'in performansından memnun olmayan Manchester United yönetimi, geçen yıl Aralık ayında Chelsea'deki görevinden ayrılan 53 yaşındaki Jose Mourinho'nun temsilcisiyle masaya oturdu. Haberlerde, bir yıl daha sözleşmesi bulunan 64 yaşındaki Van Gaal'in sezon sonunda görevi bırakacağı iddia edildi.

Mourinho, Chelsea'nin başında 3'er kez lig ve Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşarken, kariyerinde ilk kez bir İngiliz ekibini çalıştıran meslektaşı Van Gaal, Almanya ve İspanya'da yakaladığı başarıları Ada'da tekrarlayamadı.

Manchester United'ın ezeli rakibi Manchester City, geçen hafta İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın gelecek sezondan itibaren takımın başına geçeceğini duyurmuştu.