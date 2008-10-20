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Spor

Chelsea'den gol şov

Defansif futbol anlayışından Luiz Felipe Scolari ile sıyrılmış gözüken Chelsea, deplasmanda Middlesbrough'yu 5-0 mağlup etti.

20 Ekim 2008 03:00


Jose Mourinho ve Avram Grant dönemlerindeki defansif futbol anlayışından Luiz Felipe Scolari ile sıyrılmış gözüken Chelsea, deplasmanda Middlesbrough'yu 5-0 mağlup etti.


Maçın 14. dakikasında Belletti'nin zayıf şutu defanstan sekerek Kalou'nun önünde kaldı. Fildişili oyuncu yakın mesafeden kaleci Turnbull'u avlayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

51.dakikada Belletti, 30 metreden muhteşem bir şut çıkararak topu sol üst köşeden ağlarla buluşturdu. Belki de sezonun en iyilerinden biri olabilecek bu golle, zaten iyi bir oyun ortaya koyaman Middlesbrough'nun direnci iyice kırıldı.

Bu golden hemen iki dakika sonra, Malouda'nın sağ taraftan attığı pası tamamlayan Kalou, kendisinin ikinci, Chelsea'nin üçüncü golünü kaydetti.

63. dakikada Kalou'nun muhteşem ortasına kafa vuran Lampard, kaleci Turnbull'u avlayarak skoru 4-0'a getirdi.

67. dakikada Anelka'nın şutunda kaleci Turnbull'un hatasını yakın mesafeden Malouda affetmedi ve maçın skorunu ilan etti: 5-0.

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