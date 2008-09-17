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Spor

Chelsea'den dört dörtlük başlangıç

17 Eylül 2008 03:00



Chelsea, Devler Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Bordeux'yu evinde 4-0 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı. 

Geçtiğimiz sezon Moskova'da oynanan finalde Manchester United'a Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kaptıran Chelsea, 2008-2009 sezonunundaki ilk Devler Ligi karşılaşmasında evinde Bordeux'yu ağırladı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Bosingwa'nın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselerek düzgün bir kafa vuruşu yapan Lampard, Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi.

30. dakikad Chelsea'nin kullandığı köşe vuruşunda Bordeaux savunması büyük bir hata yaptı. Bu hata sonucunda topla beraber bomboş kalan Joe Cole, topu ağlara gönderdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 sona erdi.

İkinci yarının son anlarında Chelsea iki gol daha buldju.

82. dakikada Lampard'ın pasını iyi değerlendiren Malouda, topu ağlara göndermekte zorlanmadı ve farkı 3'e çıkardı.

Gol perdesine son noktayı koyan oyuncu Anelka oldu ve Fransız yıldızın attığı golle karşılaşma 4-0 sona erdi

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