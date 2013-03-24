Chelsea'den Burak Yılmaz'a 25 milyon euro!

Chelsea kulübü başkanının Burak Yılmaz için Galatasaraylı idarecilerle temasa geçtiği ve sene sonunda 25 milyon euro ödemeye hazır olduğu bildirildi.

Galatasaray forması altında attığı gollere milli forma ile devam eden ve Andorra karşısında da fileleri havalandıran Burak Yılmaz, İngiliz devi Chelsea'nin radarına girdi.

Ada basınındaki haberlere göre, Avrupa'nın birçok önemli kulübünce performansı yakından izlenen milli futbolcu için Chelsea kulübü başkanı Rus işadamı Roman Abromovich'in kulüp kurmaylarına direktif verdiği ve Burak'ın isminin Radamel Falcao ve Edinson Cavani'nin ardından transfer hedefindeki 3. futbolcu olarak listeye dahil edildiği bildirildi.

İddiaya göre resmi teklif olmasa da Abramovich Galatasaray ile çoktan görüşmelere başladı, bir ağız yoklaması olarak Burak Yılmaz'ın durumunu sordu ve sezon sonunda yıldız futbolcu için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu sarı kırmızılı idarecilere bildirdi.