T24 LogoT24 Logo
Spor

Chelsea'den Burak Yılmaz'a 25 milyon euro!

Burak Yılmaz, İngiliz devi Chelsea'nin radarına girdi

24 Mart 2013 15:07

Chelsea kulübü başkanının Burak Yılmaz için Galatasaraylı idarecilerle temasa geçtiği ve sene sonunda 25 milyon euro ödemeye hazır olduğu bildirildi.

Galatasaray forması altında attığı gollere milli forma ile devam eden ve Andorra karşısında da fileleri havalandıran Burak Yılmaz, İngiliz devi Chelsea'nin radarına girdi.

Ada basınındaki haberlere göre, Avrupa'nın birçok önemli kulübünce performansı yakından izlenen milli futbolcu için Chelsea kulübü başkanı Rus işadamı Roman Abromovich'in kulüp kurmaylarına direktif verdiği ve Burak'ın isminin Radamel Falcao ve Edinson Cavani'nin ardından transfer hedefindeki 3. futbolcu olarak listeye dahil edildiği bildirildi.

İddiaya göre resmi teklif olmasa da Abramovich Galatasaray ile çoktan görüşmelere başladı, bir ağız yoklaması olarak Burak Yılmaz'ın durumunu sordu ve sezon sonunda yıldız futbolcu için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu sarı kırmızılı idarecilere bildirdi.

ETİKETLER

burak yılmazgalatasaraychelsea

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24