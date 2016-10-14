T24 LogoT24 Logo
Spor

Chelsea'den 1 milyar Euro'luk imza

Chelsea, 2017-18 sezonundan itibaren geçerli olacak dev bir forma anlaşmasına imza attı

14 Ekim 2016 11:14

İngiliz Premier Lig kulübü Chelsea Kulübü ile spor malzemesi üreten Amerikan Nike firması arasında 1 milyar Euro’luk anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre Chelsea Kulübü, Nike firmasının 15 yıl malzemelerini kullanacak. 

Ancak bu sezon sonuna kadar Chelsea’nin Adidas ile anlaşması bulunduğundan, İngiliz ekibi, Nike malzemelerini önümüzdeki sezon başından itibaren kullanabilecek.

Anlaşmaya göre Nike firmasından Chelsea’ye 15 yıl boyunca her sene 60 milyon Euro ödenecek. Ayrıca Nike, Chelsea’ye eğitim merkezi ile bir de bayan futbol takımı kuracak.

Bu anlaşma dünya futbol tarihinde yeni bir rekor olarak görülüyor.

ETİKETLER

chelseanikeformasponsor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24