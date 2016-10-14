Chelsea'den 1 milyar Euro'luk imza

İngiliz Premier Lig kulübü Chelsea Kulübü ile spor malzemesi üreten Amerikan Nike firması arasında 1 milyar Euro’luk anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre Chelsea Kulübü, Nike firmasının 15 yıl malzemelerini kullanacak.

Ancak bu sezon sonuna kadar Chelsea’nin Adidas ile anlaşması bulunduğundan, İngiliz ekibi, Nike malzemelerini önümüzdeki sezon başından itibaren kullanabilecek.



Anlaşmaya göre Nike firmasından Chelsea’ye 15 yıl boyunca her sene 60 milyon Euro ödenecek. Ayrıca Nike, Chelsea’ye eğitim merkezi ile bir de bayan futbol takımı kuracak.



Bu anlaşma dünya futbol tarihinde yeni bir rekor olarak görülüyor.