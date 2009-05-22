Chelsea’de yılın futbolcusu Lampard



Frank Lampard üçüncü kez Chelsea’de yılın oyuncusu ödülüne layık görüldü. Lampard bu ödüle 3 kez lâyık görülen ilk Chelsea futbolcusu olma onurunu da yaşadı.



Lampard üçüncü kez kazandığı Chelsea’de yılın futbolcusu ödülüyle bu ödülü ikişer kez alan efsane isimler John Hollins, Charlie Cooke, Ray Wilkins, John Terry, Dennis Wise and Gianfranco Zola’yı geride bıraktı.



Bu sezon ligde 12 gol atan ve 12 de assist veren Frank Lampard, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, “Sadece üst düzey oyunculara verilen bu ödülü kazanmak müthiş bir duygu” diye konuştu.



Bayrak futbolcu



Chelsea’ye transfer olurken böyle bir ödülü üç kez kazanabileceğini aklının ucundan bile geçirmediğini belirten Lampard, “Taraftarlarımızın bu ödülü vermesi benim için çok daha önemli. Çok mutluyum” dedi.



Artık Chelsea'nin bayrak futbolcusu olarak tanımlanan Lampard, 2001-2002 sezonundan bu yana bu ekipte forma giyiyor. Lampard bugüne dek Chelsea formasıyla çıktığı 271 maçta 80 gol buldu. 30 yaşındaki yıldız bu sezon oynadığı 48 karşılaşmadaysa 15 gol attı.



En kral gol Essien'den



Chelsea taraftarları bu sezon "Yılın golü" olaraksa, Ganalı Essien'in Arsenal'e karşı bulduğu golü seçti.