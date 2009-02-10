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Spor

Chelsea'de Rijkaard sesleri

10 Şubat 2009 02:00


Rijkaard'ın danışmanı Perry Overeem, Rijkaard'ın Chelsea'yi kısa vade için değil uzun vadede düşündüğünü ancak karşılıklı anlaşma olması gerektiğini söyledi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'de işine son verilen teknik direktör Luiz Felipe Scolari'nin yerine, Barcelona'nın eski çalıştırıcısı Frank Rijkaard'ın getirilebileceği belirtildi.

Rijkaard'ın danışmanı Perry Overeem, Chelsea'nin, Hollandalı teknik adama yaptığı teklife ilişkin İngiltere basınında yer alan iddiaları, Sky Sports News'e değerlendirdi.

İngiltere kulüplerinin maçlarını izlemeyi seven Rijkaard'ın, büyük bir Premier Lig taraftarı olduğunu belirten Overeem, ''Evet, Rijkaard da Chelsea'yi bir ve bir buçuk sezon değil, uzun vadede düşünüyor. Ancak bu, tarafların karşılıklı anlaşmasına bağlı'' dedi.

Overeem, Rijkaard'ın Avrupa'nın birçok kulübünden ciddi teklifler aldığını da ifade ederken, Chelsea'nin, bunlardan sadece biri olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden, Rusya Milli Futbol Takımı çalıştırıcısı Guus Hiddink'in de bu iş için düşünüldüğü, ancak Hollandalı teknik adamın, Chelsea'nin teklifine sıcak bakmadığı da iddialar arasında bulunuyor.

Eski Chelsea çalıştırıcısı Avram Grant'ın adı da muhtemel isimler arasında yer aldı.

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