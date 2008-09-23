Chelsea'de Portekizliler yok



Chelsea'nin Portekizli yıldızları Deco ve Carvalho'nun sakatlıkları nedeniyle takımlarını bir süre yalnız bırakacağı açıklandı.







Pazar günü oynanan Manchester United karşılaşmasının 11. dakikasında sakatlanarak oyunu terkeden savunma oyuncusu Carvalho'nun bir ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.



Yine aynı karşılaşmadan önce yaptığı ısınma hareketleri esnasında sakatlanan Deco'nun ise yaklaşık iki hafta Chelsea forması giyemeyeceği açıklandı.



Deco'nun yokluğunda yeni transfer Mineiro'nun Chelsea'de görev alması bekleniyor. Uzun zamandır forma şansı bekleyen Alex'e ise Carvalho'nun sakatlanmasıyla bir nevi şans doğmuş oldu.



