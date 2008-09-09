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Spor

Chelsea'de Essien şoku

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin yıldızı Essien, dizindeki sakatlık nedeniyle birkaç ay sahalardan uzak kalacak.

09 Eylül 2008 03:00


İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin Ganalı yıldızı Michael Essien, dizindeki sakatlık nedeniyle birkaç ay sahalardan uzak kalacak.

Chelsea'nin Ganalı orta saha oyuncusu Michael Essien, dizindeki sakatlık nedeniyle birkaç ay takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Kulüpten yapılan açıklamada, Gana Milli Futbol Takımı'nda oynayan Essien'in, Libya ile geçen cuma 2010 Dünya Kupası elemeleri kapsamında yapılan maçta sakatlandığı belirtildi. 

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Diz bağlarının kopması nedeniyle bir haftaya kadar ameliyat olacağı ifade edilen Essien'in, bu nedenle sahalardan birkaç ay uzak kalacağı bildirildi. 2005 yılında Olympique Lyon'dan transfer edilen 25 yaşındaki oyuncunun, büyük bir ihtimalle Şampiyonlar Ligi grup maçlarında forma giyemeyeceği açıklandı.

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