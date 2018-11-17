Chelsea'de 2 yıl transfer yasağı tehlikesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye transfer yasağı gelebilir. FIFA, 18 yaş altı yabancı oyuncu kurallarına aykırı bir şekilde transfer gerçekleştirdiği iddia edilen Maviler ile ilgili soruşturma başlattı.

Londra ekibinin, 2017'de Lyon'a 10 milyon Euro'ya sattığı Burkina Fasolu oyuncusu Bertrand Traore'yi 2014'te 18 yaşından küçükken transfer ettiği ortaya çıkarken, kulübün 18 yaş altındaki diğer transferleri de inceleme altına alındı.

Buna benzer 13 transfer daha yapan Chelsea kulübünün FIFA'nın bütünlük ve uygunluk kuralı gereğince 2 yıl transfer yasağı ile karşı karşıya kalabileceğinin altı çizildi.

Soruşturmada ismi açıklanmayan 4 Premier Lig ekibinin daha bulunduğu bildirildi.