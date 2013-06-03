Chelsea yanlışlıkla 'Mourinho'yu açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin resmi internet sitesinde Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile anlaşıldığı haberi "yanlışlıkla" yayımlandı ve ardından sayfadan kaldırıldı.



Chelsea'nin internet sitesinden bu sabah yer alan haberde, İspanyol teknik adam Rafael Benitez'in kontrat süresinin dolduğu hatırlatılarak, dün Real Madrid ile son maçına çıkan Jose Mourinho'nun İngiliz kulübünün başına geçtiği ve taraflar arasında yıl sınırı olmayan bir anlaşma imzalandığı açıklandı.

Haberin kısa bir sürenin ardından internet sitesinden kaldırılması üzerine BBC'ye açıklamalarda bulunan kulüp yönetimi, haberin sadece "basım hatası" nedeniyle yayımlandığını ve Mourinho ile herhangi bir anlaşma yapmadıklarını duyurdu.

Spor kamuoyunda, Mourinho'nun Chelsea'yle anlaşacağı uzun süredir konuşuluyor.