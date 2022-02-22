Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya!

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Avrupa'dan birçok kulübün radarında. Özellikle Chelsea ve Nice bu kulüpler arasından sıyrılırken, siyah beyazlı kulüp de bu transferde rotasını belirledi.

Beşiktaş yönetimi bir yandan yeni sezon kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da genç oyunculara gelen tekliflerle ilgili geri sayıma geçti. .

Birçok Avrupa ekibinin radarında olan Ersin Destanoğlu için geçen günlerde İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea de devreye girmişti. Gelen son bilgilere göre, uzun süredir genç kalecinin peşinde olan Fransız ekibi Nice de, İngiliz ekibiyle birlikte mart ayında Beşiktaş'la pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.

Fotomaç'ın haberine göre; Fransızlar, daha önce de görüştükleri ancak olumsuz yanıt aldıkları Beşiktaş yönetiminden Ersin Destanoğlu için bir kez daha randevu talep etti. Nice'in bu talebini öğrenen İngiliz ekibi Chelsea'nin de siyah-beyazlılardan görüşme için izin istedi. Genç file bekçisi de kulübüne para kazandırıp kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

Gözler Mart ayında yapılacak olan görüşmelere çevrilmiş durumda. Fransız ve İngiliz ekiplerinin Ersin Destanoğlu için yapacakları teklif, genç kalecinin de kaderini belirleyecek. Beşiktaş yönetiminin kapıyı 13 milyon euro'dan açacağı ifade edildi.