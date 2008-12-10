Chelsea Tuncay'ı istiyor





İngiltere Premier Lig takımlarından Middlesbrough'da forma giyen Türk futbolcu Tuncay Şanlı'ya, İngiliz devi Chelsea'nin talip olduğu belirtildi.





Premier Lig'de attığı kritik goller ve hırslı futbolu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Tuncay için, Chelsea'nin 8 milyon paundu (12 milyon dolar, 19 trilyon) gözden çıkardığı iddia edildi.



Chelsea menajeri Luiz Felipe Scolari'nin, takımını güçlendirmek için Premier Lig'deki futbolcuları mercek altına aldığı ve Ocak ayındaki transfer döneminde Tuncay'ın takıma kazandırılmasını istediği yazıldı.



BORO SATMAK İSTEMİYOR AMA...



Öte yandan Tuncay'ın kulübü Middlesbrough ise, bir başka forvet oyuncusu Mido'nun gelecek aydan itibaren Wigan forması giyecek olmasından dolayı, bu transfere sıcak bakmıyor. Fakat Boro yönetiminin herşeye rağmen, Chelsea'den gelecek olan büyük bir transfer bedeline de hayır demeyeceği belirtiliyor.



45 MAÇTA 12 GOL



2007/2008 sezonu başında Middlesbrough'ya bedelsiz olarak transfer olan Tuncay, çıktığı 45 maçta 12 kez rakip fileleri havalandırdı.





