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Spor

Chelsea Tregol'ün peşinde

Fransız yıldızın menajeri Chelsea ve diğer birkaç Premier Lig ekibinin oyuncusunun peşinde olduğunu söyledi.

01 Nisan 2009 03:00


Fransız yıldızın menajeri Chelsea ve diğer birkaç Premier Lig ekibinin oyuncusunun peşinde olduğunu söyledi.

Juventus Başkanı Giovanni Cobolli Gigli’nin Chelsea’nin kendilerine David Trezeguet’yi sorduğunu yalanlamasına rağmen oyuncunun menajeri, Trezeguet’nin İngiltere’ye gidebileceğini belirtti.

Antonio Caliendo Tuttosport’a yaptığı açıklamada “David Trezeguet, şu anda sadece Serie A’ya odaklandı ve Inter’in başarısı için çalışıyor. Bunun dışında bir şey düşünmüyor. Ancak Chelsea ve bazı önemli İngiliz takımları Trezeguet ile ilgileniyor. Onun İngiltere’ye gitme isteğini yalanlayamam. Premier Lig’i seviyor ve orada zirveye ulaşabilir” diyerek kafaları karıştırdı.

Juventus ile sözleşmesi 2011’de sona erecek olan 31 yaşındaki yıldız, Chelsea ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında oyundan çıkarılmasının ardından Claudio Ranieri ile ters düşmüştü.

Trezeguet’nin menajeri Caliendo “Juventus yöneticileriyle görüşeceğiz. Onlarla mükemmel bir ilişkimiz var ve hiçbirşey saklamak zorunda değilim. Bu durumun farkındalar fakat onlar da şu anda Serie A’ya odaklanmak istiyor. Bu yüzden şu anda bu konuları tartışmıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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