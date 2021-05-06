Chelsea teknik direktörü Tuchel, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Real Madrid'i 2-0 yenen Chelsea finale yükseldi ve Manchester City'nin rakibi oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu finali, 29 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Chelsea'yi finale taşıyan teknik direktör Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.
Alman teknik adam, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki sezon farklı takımlarla finale yükselen ilk teknik direktör oldu.
Tuchel, geçen sezon da PSG'yi finale çıkarmış ancak Bayern Münih'e kaybetmişti.