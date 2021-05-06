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Spor

Chelsea teknik direktörü Tuchel, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

06 Mayıs 2021 08:48

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Real Madrid'i 2-0 yenen Chelsea finale yükseldi ve Manchester City'nin rakibi oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu finali, 29 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Chelsea'yi finale taşıyan teknik direktör Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

Alman teknik adam, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki sezon farklı takımlarla finale yükselen ilk teknik direktör oldu.

Tuchel, geçen sezon da PSG'yi finale çıkarmış ancak Bayern Münih'e kaybetmişti.

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