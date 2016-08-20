Chelsea son 10 dakikada güldü

Antonio Conte yönetimindeki Chelsea, sezona 2-1'lik galibiyetlerle başladı. Premier Lig'in ikinci haftasında Watford'a konuk olan Londra ekibi, Batshuayi ve Diego Costa'nın golleriyle yoluna firesiz devam etmeyi başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısız golsüz sona erdi. İkinci yarıya baskılı başlayan Chelsea, 55. dakikada Etienne Capoue'nin golüyle 1-0 geri düştü.
Hücumda aradığı pozisyonları bulamayan Chelsea'de teknik direktör Antonio Conte oyuna Batshuayi, Fabregas ve Moses'ı alarak oyunu hareketlendirmeye çalıştı. İtalyan teknik adamın hamlesi sonuç verdi yeni transfer Batshuayi 80. dakikada skoru eşitleyerek Chelsea formasıyla ilk golünü attı.
Galibiyet golü ise İspanyol forvet Diego Costa'dan geldi. 87. dakikada Fabergas'ın asistinde topu ağlara yollayan Costa, ligin ikinci haftasında da takımına galibiyeti getiren golü atarak gol sayısını ikiye çıkardı.
Bu sonucun ardından Chelsea puanını 6'ya çıkarırken, ev sahibi Watford 1 puanda kaldı.