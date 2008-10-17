Chelsea sakata geldi!..



İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea FC'nin birçok oyuncusu, cumartesi günü Middlesbrough ile yapılacak maça sakatlıkları nedeniyle çıkamayacak.



Sakat sporcular arasında, takım kaptanı John Terry'nin, kaleci Petr Cech'in ve defans oyuncusu Ashley Cole'un bulunduğu, Didier Drogba, Deco, Ricardo Carvalho ve Michael Essien'in ise devam eden tedavileri nedeniyle zaten bir süredir sahalardan uzak olduğu hatırlatıldı.





Liverpool



Liverpool'un İspanyol hücum oyuncusu Fernando Torres ve Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel'in sakatlandığı bildirildi. Kulübün golcü oyuncusu Torres'in, cumartesi günkü Wigan Athletic de dahil olmak üzere, gelecek 3 maçta yer alamayacağı, Babel'in ise sahalara daha erken döneceği kaydedildi.



Arsenal



Arsenal'in savunma oyuncuları William Gallas, Bacary Sagna ile forvet oyuncusu Nicklas Bendtner, sakatlıkları nedeniyle Cumartesi günü Everton ile yapılacak iç saha maçında forma giyemeyecek.



Bu oyuncuların, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile oynanacak maçta da yer almayacağı açıklandı. 19. Dünya Kupası elemelerinde İspanya için mücadele ederken, burnunu kıran Cesc Fabregas'ın ise maça çıkabileceği belirtildi.



Manchester United



Premier Lig'de geçen sezonun şampiyonu Manchester United'ın sakatlıktan kurtulan orta saha oyuncuları Michael Carrick ve Owen Hargreaves, cumartesi günü West Bromwich Albion ile yapılacak iç saha maçında forma giyebileceği bildirildi.



Newcastle United



Newcastle United'ın forvet oyuncusu Michael Owen, kasığından sakatlanması nedeniyle pazartesi günü evlerinde ağırlayacakları Manchester City maçında oynayamayacak.



Manchester City



Manchester City'nin Brezilyalı forvet oyuncusu Robinho'nun ise 2010 Dünya Kupası elemelerinde Kolombiya ile 0-0 berabere biten maçta, bacağından sakatlansa da pazartesi günkü Newcastle United maçına çıkması bekleniyor.



