Chelsea, Roma’ya izin vermedi

Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Chelsea, Stamford Bridge'de konuk ettiği Roma ile 3-3 berabere kalarak grup maçlarındaki ilk puan kaybını yaşadı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip 11. dakikada David Luiz ve 37. dakikada Eden Hazard ile 2-0'lık üstünlüğü ele geçirdi. 40. dakikada Aleksandar Kolarov'un golüyle puan için umutlanan Roma'da ikinci yarı Edin Dzeko takımını sırtladı. 64. dakikada Federico Fazio'nun uzun pasına bekletmeden harika bir vuruşla tamamlayan Bosna-Hersekli golcü, 6 dakikada sonra Kolarov'un içeri ortaladığı serbest vuruşta düzgün bir kafa vuruşuyla Londra deplasmanında durumu 3-2'ye getirdi. Ancak peş peşe yediği gollere karşın çabuk toparlanan Chelsea, 75. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Eden Hazard'la maça dengeyi getirdi ve mücadele 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Chelsea grup liderliğini sürdürürken, Roma da 5 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.