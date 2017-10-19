T24 LogoT24 Logo
Spor

Chelsea, Roma’ya izin vermedi

Toplam 6 golün atıldığı maç sonucunda Chelsea ile Roma, puanları paylaştı

19 Ekim 2017 12:22

Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Chelsea, Stamford Bridge'de konuk ettiği Roma ile 3-3 berabere kalarak grup maçlarındaki ilk puan kaybını yaşadı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip 11. dakikada David Luiz ve 37. dakikada Eden Hazard ile 2-0'lık üstünlüğü ele geçirdi. 40. dakikada Aleksandar Kolarov'un golüyle puan için umutlanan Roma'da ikinci yarı Edin Dzeko takımını sırtladı. 64. dakikada Federico Fazio'nun uzun pasına bekletmeden harika bir vuruşla tamamlayan Bosna-Hersekli golcü, 6 dakikada sonra Kolarov'un içeri ortaladığı serbest vuruşta düzgün bir kafa vuruşuyla Londra deplasmanında durumu 3-2'ye getirdi. Ancak peş peşe yediği gollere karşın çabuk toparlanan Chelsea, 75. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Eden Hazard'la maça dengeyi getirdi ve mücadele 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Chelsea grup liderliğini sürdürürken, Roma da 5 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

 

ETİKETLER

chelsearomaberaberlikfutbolmaçgolşampiyonlar ligi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24