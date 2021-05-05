Chelsea, Real Madrid'i devirdi; Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

Chelsea, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1-1'in rövanşında Real Madrid'i 2-0 yenerek finale yükseldi. Londra ekibi, İstanbul'daki finalde bir diğer İngiliz temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'nin finaldeki rakibi Chelsea oldu.

İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İspanya'da 1-1 biten maçın rövanşında Real Madrid'i 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Londra'daki maçta Chelsea'ye galibiyeti ve İstanbul'daki final biletini getiren golleri 28'de Timo Werner ve 85'te Mason Mount kaydetti.

Şampiyonlar Ligi finali; 29 Mayıs'ta, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.