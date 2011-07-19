Chelsea, Putin'in teklifini reddetti

T24- Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in, fulbolcu olan torununu Kremlin aracılığıyla ünlü Rus oligark Abramoviç'in sahibi olduğu Chelsea takımına transfer etmeye çalıştığı iddia edildi. İddiaya göre Nazarbayev, dönemin Devlet Başkanı Putin'e, Abramoviç ile konuyla ilgili konuşmasını rica etti.



İngiliz The Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in eski damadı Rahat Aliyev, Nazarbayev'in, futbol oynayan 16 yaşındaki torunu Aysultan'ın Chelsea'ye alınması için Abramoviç'le konuştuğunu, ancak Abramoviç'ten, "Seçmeleri geçemedi. Kusura bakmayın, teknik kadronun çalışmalarına karışamam. Ben orkestra şefi gibiyim ve futbol dünyasının en iyi orkestrasını yönetiyorum" cevabı geldiğini öne sürdü.



Aliyev'in gazeteye yaptığı açıklanaya göre bunun üzerine Nazarbayev, dönemin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den torununu Chelsea'ye almaları için Abramoviç ile görüşmesini rica etti ancak bu da sonuç vermedi.



Aliyev'in iddiasına göre, Nazarbayev'in torunu Aysultan daha sonra, rica üzerine Rus kökenli İsrailli işadamı Arkadi Gaydamak'ın oğlu Aleksandr Gaydamak'ın sahibi olduğu İngiliz kulübü Portsmouth'a alındı.



İngiltere'de Kraliyet Askeri Akademisi'ni bitiren, 21 yaşındaki Aysultan Nazarbayev, bugün Kazakistan'da Astana kulübünde forma giyiyor ve ilk 11'e girebilmek için çabalıyor.