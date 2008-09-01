T24 LogoT24 Logo
Spor

Chelsea puan kaybetti

01 Eylül 2008 03:00

Tottenham, ligdeki ilk puanını alırken Chelsea ise iki galibiyetten sonraki ilk puan kaybını yapmış oldu. Chelsea'nin golü Belletti'den, Tottenham'ın golüyse Darren Bent'ten geldi. 

Chelsea, maça önceki haftalarda olduğu gibi tek forvetli, kalabalık orta sahalı bir 4-5-1 dizilimiyle çıkarken Tottenham, Modric, Giovani Dos Santos ve Bentley gibi transferlerden oluşan kadrosuyla 4-4-2'yi tercih etti.

İki takım da açık futbol oynamaya çalışırken ev sahibi ekip, ilk dakikalarda rakibe üstünlük kurdu. 27. dakikada Deco'nun kornerden ortaladığı topu Tottenham forveti Darren Bent uzaklaştırmaya çalıştı. Fakat Belletti'ye çarpan top Tottenham ağlarına gitti ve Chelsea 1-0 öne geçti.

İlk yarının bitimine saniyeler kala, Modrid'in attığı bir pas Lampard'dan sekerek ceza sahasında Darren Bent'in önünde kaldı. Yetenekli golcünün kontrolüyle top biraz kaleden uzaklaşsa da Bent, Cech'in bacakları arasından topu ağlarla buluşturmayı bildi.

İkinci yarıda Tottenham Hotspur, Chelsea'nin üstün oyununu kırmayı başardı. Lacivert beyazlı ekip, pek pozisyona giremese de savunmada oldukça sağlam bir mücadele gösterdi.

Tottenham bu maçla ligde puanla tanıştı. Chelsea ise 3 maçta 7 puana çıktı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24