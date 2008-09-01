Chelsea puan kaybetti

Tottenham, ligdeki ilk puanını alırken Chelsea ise iki galibiyetten sonraki ilk puan kaybını yapmış oldu. Chelsea'nin golü Belletti'den, Tottenham'ın golüyse Darren Bent'ten geldi.



Chelsea, maça önceki haftalarda olduğu gibi tek forvetli, kalabalık orta sahalı bir 4-5-1 dizilimiyle çıkarken Tottenham, Modric, Giovani Dos Santos ve Bentley gibi transferlerden oluşan kadrosuyla 4-4-2'yi tercih etti.



İki takım da açık futbol oynamaya çalışırken ev sahibi ekip, ilk dakikalarda rakibe üstünlük kurdu. 27. dakikada Deco'nun kornerden ortaladığı topu Tottenham forveti Darren Bent uzaklaştırmaya çalıştı. Fakat Belletti'ye çarpan top Tottenham ağlarına gitti ve Chelsea 1-0 öne geçti.



İlk yarının bitimine saniyeler kala, Modrid'in attığı bir pas Lampard'dan sekerek ceza sahasında Darren Bent'in önünde kaldı. Yetenekli golcünün kontrolüyle top biraz kaleden uzaklaşsa da Bent, Cech'in bacakları arasından topu ağlarla buluşturmayı bildi.



İkinci yarıda Tottenham Hotspur, Chelsea'nin üstün oyununu kırmayı başardı. Lacivert beyazlı ekip, pek pozisyona giremese de savunmada oldukça sağlam bir mücadele gösterdi.



Tottenham bu maçla ligde puanla tanıştı. Chelsea ise 3 maçta 7 puana çıktı.



