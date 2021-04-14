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Spor

Chelsea, Porto'yu eledi; Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi

İngiliz devi, 7 yıl sonra adını ilk kez yarı finale yazdırdı

14 Nisan 2021 00:20

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Porto, Chelsea'yi 1-0 mağlup etti. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Chelsea 2014'ten sonra ilk kez adını yarı finale yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Chelsea ile Porto, İspanya'da karşı karşıya geldi.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Porto, Mehdi Taremi'nin 90+3. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

İlk maçı deplasmadan 2-0 kazanan Chelsea adını yarı finale yazdırırken Porto ise organizasyona veda etti.

Chelsea, yarı finalde Real Madrid-Liverpool eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Real Madrid ilk maçta Liverpool'u evinde 3-1 yenerek avantaj sağlamıştı.

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