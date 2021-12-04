Chelsea'nin serisine West Ham son verdi!

Premier Lig'in 15. haftasında lider Chelsea iki kez öne geçtiği maçta West Ham United'da 3-2 yenildi. Maviler'in 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Premier Lig'de Chelsea Kovacic, Kante, Chilwell ve Chalobah'tan yoksun gittiği West Ham deplasmanından yenilgiyle döndü.
Karşılaşmanın ilk golünü konuk ekip buldu. Mason Mount'un kullandığı kornerde Thiago Silva yaptığı kafa vuruşuyla Chelsea'ye 28. dakikada öne geçirdi: 0-1
West Ham 40'ta Edouard Mendy'nin Adnre Marriner'e müdahalesinde penaltı kazandı. Topun başına geçen Lanzini skora denge getirdi: 1-1
GELİŞİNE VURDU, ÖNE GEÇİRDİ | Golden 4 dakika sonra Chelsea "Altın" çocuğu Mason Mount ile öne geçti. Hakim Ziyech'in pasında Mount topa gelişine vurdu, takımını yeniden öne geçirdi: 1-2
İlk yarı Chelsea'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Ceza sahası çizgisinde topla buluşan Jarrod Bowen topu kalenin sol alt köşesine gönderdi ve 56'da West Ham yeniden beraberliği yakaladı: 2-2
Karşılaşmaya son noktayı 87'de Arthur Masuaka koydu: 3-2
Lider Chelsea ligde 7 maç sonra kaybetti ve 33 puanda kaldı.
Zirve yarışında 4. sırada yer alan West Ham 3 maç sonra kazandı ve puanını 27 yaptı.