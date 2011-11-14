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Dünya

Chelsea NBC'ye muhabir oluyor NEW YORK (A.A)

14 Kasım 2011 19:45

-Chelsea NBC'ye muhabir oluyor NEW YORK (A.A) - 14.11.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile ABD'nin eski başkanlarından Bill Clinton'ın kızı Chelsea, ülkenin önde gelen televizyon kanallarından NBC için muhabirlik yapmaya başlayacak. Kanaldan yapılan açıklamada, aynı zamanda babası tarafından kurulan hayır kuruluşunda da çalışan Chelsea Clinton'ın, NBC'nin gece haberleri ''Nightly News'' ve haber magazin programı ''Rock Center with Brian Williams'' için toplumda farklılık yaratmayı başarmış kişi ve toplulukları konu alan haberler hazırlayacağı belirtildi. Chelsea Clinton NBC'ye katılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, ''kendi hayatlarında ya da üyesi oldukları topluluklarda, ülkelerinde ve dünyada karşılaştıkları sorunlarla başa çıkmak için çözüm yolları hayal eden ve hayata geçiren insanların kendisi için her zaman ilham kaynağı olduğunu'' kaydetti. Clinton'ın New York Üniversitesi'nde kamu sağlığı alanında sürdürdüğü çalışmalarını ve Oxford Üniversitesi'ndeki doktora programını NBC'deki işiyle eş zamanlı yürüteceği belirtildi. ABD'nin eski başkanlarından George W. Bush'un kızı Jenna Bush Hager da yine NBC'de yayınlanan ''Today'' programı için muhabirlik yapıyor.

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