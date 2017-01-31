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Spor

Chelsea, Muslera için Galatasaray'ın kapısını çaldı

Sarı kırmızılı yönetimden henüz konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı

31 Ocak 2017 12:23

İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea'nin Muslera için Galatasaray'ın kapısını çaldığı iddia edildi. Sarı kırmızılı yönetim iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapmazken yönetimin Muslera'yı satma gibi bir fikrinin olmadığı belirtildi.


Hürriyet Spor Servisi'nin haberine göre, 31 yaşındaki Uruguaylı file bekçisiyle daha uzun yıllar yola devam etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, astronomik bir teklif gelmedikçe bunları değerlendirmeye almaya bile sıcak bakmıyor.

Her fırsatta hayalinin Premier Lig olduğunu söyleyen Muslera’nın, yedek kaleci olarak transfer edilme düşüncesine de karşı çıktığı, gelen haberler arasında.

Chelsea’nin, yedek kaleci Begovic yerine Muslera’yı kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü.

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