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Spor

Chelsea Menajeri Jose Mourinho istifa iddialarına ne dedi?

Mourinho: İki saçma hata ile birlikte iyi bir performans gösterdik

30 Eylül 2015 16:38

Chelsea Menajeri Jose Mourinho, Porto'ya 2-1 yenildikleri Şampiyonlar Ligi maçının ardından  düzenlenen basın toplantısında "Eğer kötü oynayarak kaybetsek, istifa kararı almak kolay olur. Böyle oynayarak yenilince işler karmaşıklaşıyor. Bundan sonra kafa olarak kendimizi toparlamamız ve harekete geçmemiz gerekiyor" dedi.

Mourinho, "İki saçma hata ile birlikte iyi bir performans gösterdik. Bazen bu hataları yapınca cezalandırılmazsınız. Biz bu akşam cezalandırıldık. Porto, aynı kornerlerden yüzlerce kez kullanmış bir takım. Bunlara hazırlanmıştık. Hazırlıklara rağmen bu hata oldu. O korneri çıkarırsak, eşit bir maçoldu. Oyuncularım, geriye düştükten sonra pozitif anlamda iyi reaksiyon verdiler. Bir penaltımız da maçın sonlarında verilmedi. Sonuç olarak zor bir rakip ile oynaması zor bir yerde karşılaştık. Şampiyonlar Ligi , farklı duygular hissettiren maçlara sahne oluyor" ifadelerini kullandı.

Radikal'de yer alan habere göre; Portekizli hoca, "Bence takımım gayet iyi futbol oynadı. Tabii ki o iki hatayı saymazsak. Bu sonuç, oyuncularıma olan güvenimi değiştirmeyecek" dedi.

Chelsea'nin teknik patronu, "İyi oynayıp, iyi sonuçlar alırsanız dokunulmaz bir menajer olursunuz. Bizim sorunumuz performansın istikrarı. Eğer kötü oynayarak kaybetsek, istifa kararı almak kolay olur. Böyle oynayarak yenilince işler karmaşıklaşıyor. Bundan sonra kafa olarak kendimizi toparlamamız ve harekete geçmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

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