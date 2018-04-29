Chelsea Manning'den 'işte, buradayım' paylaşımı

ABD ordu mensubu iken Wikileaks'e yüz binlerce askeri belge sızdırma suçuyla 7 yıl hapis yatan Chelsea Manning, kaldığı cezaevinden tahliye edildikten sonra Instagram hesabı üzerinden "özgürlük" temalı paylaşımlarda bulunuyor.

Manning, son paylaşımda ilk kez yüzünü de gösterdi.

29 yaşındaki Manning, fotoğrafa eşlik eden mesajda takipçilerine "İşte buradayım" diye seslendi.

Bradley olan ön ismini, cezaevinde geçirdiği cinsiyet değişikliği ameliyatı sonra Chelsea olarak değiştiren Manning, Kansas'ta bir erkek hapishanesine konulmuştu. 29 yaşındaki kadın asker, burada iki kez intihara kalkışmış, bir kere de açlık grevine girmişti.

Manning, Çarşamba günü tahliye olduktan sonra Instagram hesabından yaptığı ilk paylaşımda spor ayakkabılarının fotoğrafını paylaşarak, "Özgürlüğe ilk adımlar" notunu eklemişti.

29 yaşındaki Manning'in, 2010'da ABD'ye ait gizli belgeleri Wikileaks'e sızdırması ABD tarihinin en büyük sızıntılarından biri olmuş, Manning, 2013 yılında 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

ABD Başkanı Barack Obama, Chelsea Manning'in 35 yıllık cezasını başkanlığının son günlerde imzaladığı bir kararname ile indirmişti.

Manning, Wikileaks'e sızdırdığı belgeler nedeniyle aralarında "casusluk" suçunun da bulunduğu 20 suçtan hüküm giymişti.

En ciddi suçlama olan "düşmana yardım ve yataklık" suçlamasından ise beraat etmişti.