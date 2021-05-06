Chelsea-Manchester City: Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul'da iki İngiliz takımı karşı karşıya gelecek

Şampiyonlar Ligi'nde, Manchester City'den sonra finale yükselen ikinci takım Chelsea oldu. Sahipleri yabancı iki İngiltere Premier Ligi takımı, 29 Mayıs'ta İstanbul'daki finalde karşı karşıya gelecek.

Chelsea, Madrid'de 1-1 biten maçın rövanşında Londra'da Real Madrid'i 2-0 yenerek finale yükseldi. Chelsea'nin gollerini 28'inci dakikada Timo Werner ve 85'inci dakikada Mason Mount attı.

Manchester City ise deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i (PSG), Manchester'da da 11 ve 63'üncü dakikalarda Riyad Mahrez'in golleriyle 2-0 yenerek finale çıkmıştı.

Chelsea'nin sahibi Rus iş insanı Roman Abramoviç.

Manchester City'nin sahibi ise BAE Başbakan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan.

Chelsea alkış topladı

Alman menajer Thomas Tuchel'in çalıştırdığı Chelsea, Londra'daki rövanş maçında etkili bir oyun sergiledi.

Kai Havertz ve Timo Werner ile hücum hattında etkili olan mavilerin galibiyetinde Mason Mount, N'Golo Kante ve oyuna girdikten sonra Christian Pulisic'in orta saha performansı da önemli rol oynadı. Kaleci Edouard Mendy ise rakip takımın forveti Karim Benzema'yı durdurmayı başardı.

Maçın ardından BT Sport'a konuşan Tuchel, Real Madrid'in çok tehlikeli bir takım olduğunu dile getirdi ve şöyle devam etti:

"İkinci yarı daha erken gol bulabilirdik. Ama bu harika bir başarı, tüm takımı tebrik ediyorum. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Futbol tutkumu bir meslek olarak yaşama fırsatına sahip olduğum için çok mutluyum. Bunu bu seviyede yaptığım ve başka bir finale kaldığım için çok memnunum."

'Yarı finalde kaybederseniz mutlu olamazsınız'

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ise Movistar'a verdiği demeçte, Chelsea'nin galibiyeti hak ettiğini söyledi ve rakiplerini kutladı.

Öğrencilerini mücadeleleri için tebrik eden Zidane, "Denedik, buraya kadar geldik. Ama yarı finalde kaybederseniz mutlu olamazsınız. Artık La Liga'ya konsantre olacağız" diye konuştu.

Tuchel tarihe geçti

Ocak ayında Frank Lampard'ın yerine Chelsea'nin başına geçen Alman çalıştırıcı Tuchel, geçtiğimiz yıl da PSG ile aynı turnuvada final oynamış ve Bayern Münih'e kaybetmişti.

Bu başarısıyla birlikte Tuchel, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki sezon farklı takımlarla finale yükselen ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

Chelsea, 2008 ve 2012'nin ardından üçüncü kez finale yükseldi.

Ancak Londra temsilcisinin bu başarısının ortak noktası, her üç finalin de teknik direktörünü değiştirdiği sezonlarda gelmesi.

2007-2008 sezonunda Jose Mourinho'nun yerine gelen Avram Grant; 2011-2012 sezonunda Andre Villas-Boas'ın yerine gelen Roberto Di Matteo da tıpkı Tuchel gibi takımını finale çıkarmayı başardı.

Yarı finalde gol atan 22 yaşındaki Mason Mount ise Wayne Rooney'den (21 yaşında gol atmıştı) sonra Şampiyonlar Ligi yarı finalinde gol atan en genç ikinci İngiliz oldu.

Manchester City zorlanmadı

Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise İspanyol menajer Pep Guardiola'nın yönetimindeki Manchester City, PSG'yi iki maçta da yenerek finale çıktı. PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin sakatlığı sebebiyle oynamadığı maçta City, rakibine karşı zorlanmadı.

PSG'de Angel Di Maria da 69'uncu dakikada kırmızı kart gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 12 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik alan Manchester City Cumartesi günü Chelsea'yi yenerse Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek.

Aynı ülkeden 2 takımın sekizinci finali

Chelsea-Manchester City finali, Şampiyonlar Ligi tarihinde aynı ülkeden 2 takımın karşılaştığı sekizinci final müsabakası olacak. Bu eşleşmeler içerisinde 2 kez İngiliz takımları da yer aldı.

1999-2000 sezonunda İspanya'dan Real Madrid ve Valencia; 2002-2003 sezonunda İtalya'dan Milan ve Juventus; 2007-2008 sezonunda İngiltere'den Manchester United ve Chelsea; 2012-2013 sezonunda Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund; 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında İspanya'dan Real Madrid ve Atletico Madrid; ve son olarak da 2018-2019 sezonunda İngiltere'den Tottenham Hotspur ile Liverpool finalde karşı karşıya gelmişti.

Getty Images 2005 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan finalde Liverpool, Milan'ı penaltılar sonucunda elemiş ve Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi olmuştu.

Guardiola ve Tuchel ayrıca Ottmar Hitzfeld, Louis Van Gaal, Jose Mourinho, Jupp Heynckes, Carlo Ancelotti ve Jürgen Klopp'un ardından iki farklı takımla Şampiyonlar Ligi finaline yükselen teknik direktörler oldu.