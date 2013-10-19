'Chelsea Lionel Messi için Barcelona'ya 210 milyon Euro teklif etti' iddiası

Dünyanın en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Arjantinli Lionel Messi’yi Barcelona’dan transfer etmek isteyen Chelsea’nin Katalan devine, 210 milyon Euro teklif ettiği öne sürüldü.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi için inanılması güç bir teklif yapıldığı iddia edildi.

İspanyol ve İngiliz medyasında yer alan haberlerde, Rus milyarder Roman Abramovic'in sahibi olduğu Chelsea Kulübü'nün, yaz transfer döneminde Lionel Messi 'nin bonservisini almak için 210 milyon Euroluk teklifte bulunduğu belirtildi.

İngiliz kulübünün, Arjantinli futbolcunun sponsoru Adidas ile ortaklaşa hareket ederek bu teklifi hazırladığı öne sürüldü. Daily Express Gazetesi, Adidas firmasının, en büyük rakibi olan Nike sponsorluğundaki Katalan ekibinde forma giyen Messi'yi bünyesine katarak yüzyılın transferini yapmak istediğini yazdı.

İngiliz gazeteleri, Barça'nın dünyaca ünlü yıldızını renklerine bağlayabilmek amacıyla Bayern Münih'in de Adidas ile ortaklaşa bir girişimde bulunacağını iddia etti.