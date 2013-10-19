T24 LogoT24 Logo
Spor

'Chelsea Lionel Messi için Barcelona'ya 210 milyon Euro teklif etti' iddiası

İngiliz gazeteleri, Barça'nın dünyaca ünlü yıldızını renklerine bağlayabilmek amacıyla Bayern Münih'in de Adidas ile ortaklaşa bir girişimde bulunacağını iddia etti

19 Ekim 2013 17:23

Dünyanın en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Arjantinli Lionel Messi’yi Barcelona’dan transfer etmek isteyen Chelsea’nin Katalan devine, 210 milyon Euro teklif ettiği öne sürüldü.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi için inanılması güç bir teklif yapıldığı iddia edildi.

İspanyol ve İngiliz medyasında yer alan haberlerde, Rus milyarder Roman Abramovic'in sahibi olduğu Chelsea Kulübü'nün, yaz transfer döneminde Lionel Messi 'nin bonservisini almak için 210 milyon Euroluk teklifte bulunduğu belirtildi.

İngiliz kulübünün, Arjantinli futbolcunun sponsoru Adidas ile ortaklaşa hareket ederek bu teklifi hazırladığı öne sürüldü. Daily Express Gazetesi, Adidas firmasının, en büyük rakibi olan Nike sponsorluğundaki Katalan ekibinde forma giyen Messi'yi bünyesine katarak yüzyılın transferini yapmak istediğini yazdı.

İngiliz gazeteleri, Barça'nın dünyaca ünlü yıldızını renklerine bağlayabilmek amacıyla Bayern Münih'in de Adidas ile ortaklaşa bir girişimde bulunacağını iddia etti.

 

ETİKETLER

lionel messileo messibarcelonachelseabayern münichadidasarjantinhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24