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Spor

Chelsea, Leicester'ı farklı geçti

Leicester City maçının kadrosuna alınmayan İspanyol forvet Diego Costa ikinci kez forma giymedi

15 Ocak 2017 07:16

İngiltere Premier Lig lideri Chelsea, deplasmanda karşılaştığı son şampiyon Leicester City'i 3-0 yendi.

Karşılaşmanın 6. dakikasında savunma oyuncusu Alonso'nun golüyle öne geçen ve soyunma odasına bu skorla giden Chelsea, 51. dakikada İspanyol futbolcunun ikinci golüyle skoru 2-0 yaptı. Maç boyunca rakip kaleye iki isabetli şut gönderen Leicester City karşısında Pedro'nun golüyle farkı üçe çıkaran başkent temsilcisi, üç puana üç golle uzandı.

Diego Costa forma giymedi


Çin'den transfer teklifleri alan ve İtalyan teknik adam Antonio Conte ile tartıştığı için Leicester City maçının kadrosuna alınmayan İspanyol forvet Diego Costa, bu sezon Bournemouth mücadelesinin ardından ikinci kez lig maçında forma giymedi. "Maviler", 14 gol ve 5 asistlik performansıyla takımın en skorer ismi olan Costa'nın yokluğunda çıktığı iki maçı da 3-0'lık skorlarla kazandı.

Ligde şu ana kadar 15 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Alonso, takım arkadaşları John Terry ve Branislav Ivanovic'in ardından bir maçta iki gol atan üçüncü savunma oyuncusu oldu.

52 puanla en yakın takipçisi Tottenham'ın 7 puan önünde liderliğini sürdüren Chelsea, gelecek hafta sahasında küme düşmeme mücadelesi veren Hull City'i ağırlayacak.

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