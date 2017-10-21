Chelsea kötü gidişe 'dur' dedi!

İngiltere Premier Lig'de son iki maçından puan alamayan son şampiyon Chelsea, evinde Watford karşısında 2-1 geriye düştüğü maçta 4-2 galip gelerek kötü seriyi sonlandırdı.

12'de Eden Hazard'ın asistinde Pedro'nun golüyle öne geçen ev sahibi Chelsea; 45'te Doucoure'nin golüne engel olamadı ve soyunma odasına eşitlikle gidildi: 1-1.

Konuk ekip Watford, ikinci yarıya Arjantinli oyuncusu Roberto Pereyra'nın golüyle başladı. 49'da Richarlison'ın pasını iyi değerlendiren Pereyra, takımını öne geçirdi: 1-2.

Maviler'in forması altında performansı tartışma konusu olan Belçikalı santrfor Michy Batshuayi, 71'de ceza sahası içinde fiziğini çok iyi kullanarak yaptığı kafa vuruşuyla skoru eşitledi: 2-2.

'Bir savunma oyuncusundan çok daha fazlası' olan Cesar Azpilicueta, 87'nci dakikada rakip ceza sahasında zorladığı pozisyonda düzgün bir kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı: 3-2.

İspanyol savunmacının bu golü üzerine Chelsea Teknik Direktörü Antonio Conte, gol sevincini taraftarların arasına atlayarak yaşadı:

Takımı adına skora dengeyi getiren golü atan Batshuayi, 90+5'te tekrar sahneye çıkarak skoru tayin etti: 4-2.

9'uncu hafta maçını oynayan Chelsea, ligdeki puanını 16'ya yükselterek 15 puanlı Watford'un önünde 4'üncü sıraya yerleşti.