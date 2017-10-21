T24 LogoT24 Logo
Spor

Chelsea kötü gidişe 'dur' dedi!

Cesar Azpilicueta'nın 87'de takımını öne geçiren golü üzerine teknik direktör Antonio Conte, gol sevincini taraftarların arasına atlayarak yaşadı

21 Ekim 2017 19:48

İngiltere Premier Lig'de son iki maçından puan alamayan son şampiyon Chelsea, evinde Watford karşısında 2-1 geriye düştüğü maçta 4-2 galip gelerek kötü seriyi sonlandırdı.

12'de Eden Hazard'ın asistinde Pedro'nun golüyle öne geçen ev sahibi Chelsea; 45'te Doucoure'nin golüne engel olamadı ve soyunma odasına eşitlikle gidildi: 1-1.

Konuk ekip Watford, ikinci yarıya Arjantinli oyuncusu Roberto Pereyra'nın golüyle başladı. 49'da Richarlison'ın pasını iyi değerlendiren Pereyra, takımını öne geçirdi: 1-2.

Maviler'in forması altında performansı tartışma konusu olan Belçikalı santrfor Michy Batshuayi, 71'de ceza sahası içinde fiziğini çok iyi kullanarak yaptığı kafa vuruşuyla skoru eşitledi: 2-2.

'Bir savunma oyuncusundan çok daha fazlası' olan Cesar Azpilicueta, 87'nci dakikada rakip ceza sahasında zorladığı pozisyonda düzgün bir kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı: 3-2.

İspanyol savunmacının bu golü üzerine Chelsea Teknik Direktörü Antonio Conte, gol sevincini taraftarların arasına atlayarak yaşadı:

Takımı adına skora dengeyi getiren golü atan Batshuayi, 90+5'te tekrar sahneye çıkarak skoru tayin etti: 4-2.

9'uncu hafta maçını oynayan Chelsea, ligdeki puanını 16'ya yükselterek 15 puanlı Watford'un önünde 4'üncü sıraya yerleşti.

ETİKETLER

ChelseaPremier LigWatford42galibiyetmaç sonucupuan durumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24