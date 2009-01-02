Chelsea kimi alacak?







Dünyanın en saygın yayın kuruluşlarından olan BBC, internet sitesinde İngiltere'deki olası transfer hareketlerini inceledi.



Sabah'ın haberine göre; Premier Lig'deki her kulübün transfer döneminde alması ve göndermesi muhtemel oyuncuları analiz eden BBC, Chelsea hakkındaki değerlendirmesinde "Kimleri alabilir?" başlıklı bölümde ilk sıraya Tuncay Şanlı'yı koydu.



BBC, "Forvet olarak Tuncay Şanlı (Middlesbrough) ve Amr Zaki (Wigan) takip ediliyor. Ayrıca Zenit St.Petersburg'dan Andrei Arshavin hakkında da söylentiler var. Wagner Love ve Luis Fabiano da ihtimaller arasında" diye yazarken yorumcu Nick Godwin'in "Chelsea mutlaka forvet almalı. Anelka'ya bağımlılıkları sıkıntı vermeye başladı" ifadesine yer verdi.



TUNCAY HAKKINDA SÖYLENTİ ÇOK



Analizin Tuncay Şanlı'ın takımı Middlesbrough ile olan bölümünde ise "Birçok anahtar oyuncu hakkında transfer söylentileri var. Tuncay ile Chelsea, Downing ile Tottenham, O'Neil ile Portsmouth çok yakından ilgileniyor" değerlendirmesi yapıldı.



