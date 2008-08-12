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Chelsea Kaka'nın peşinde

Şampiyonlar Ligi'nde ve İngiltere Ligi'nde şampiyonluğu hedefleyen Chelsea, Milan'ın Brezilyalı yıldızı Kaka için çılgın bir rakam önerdi...

12 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

İngiltere Ligi'nde şampiyonluğu hedefleyen Chelsea, Milan'ın Brezilyalı yıldızı Kaka için çılgın bir rakam önerdi: 100 milyon euro (176 milyon YTL).

Teknik direktörlüğe Brezilyalı Scolari'yi getiren, Porto'dan savunma oyuncusu Bosingwa ve Barcelona'nın orta saha oyuncusu Deco'yu renklerine bağlayan mavi-beyazlılar, Kaka transferiyle dünya rekoru kırmaya hazırlanıyor. Kulübü Milan'ın olimpiyatlara gitmesine izin vermemesine oldukça kızan 26 yaşındaki oyuncunun Chelsea'nin teklifine sıcak baktığı belirtiliyor. Kaka, 2003 yılından bu yana Milan'da 162 maçta forma giyip 54 gol kaydetti.

Zidane'ın rekorunu kıracak

Ünlü yıldızın menajeri Diogo Kotscho, transferin Ağustos ayında gerçekleşebileceğini açıklarken, iki kulüp arasında bonservis pazarlığının sürdüğünü duyurdu. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Zinedine Zidane'ın 2001 yılında Juventus'tan Real Madrid'e transferinde ödenen 76 milyon euroluk rekor bonservis bedeli de tarihe karışacak

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