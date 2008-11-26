Chelsea kaçamadı



Şampiyonlar Ligi (A) Grubu beşinci maçında Chelsea, Bordeaux ile 1-1 berabere kaldı.





Bordeaux karşısında özellikle maçın ilk yarısında oldukça vasat bir performans sergileyen Chelsea, karşılaşmanın ikinci yarısında Anelka'nın 60. dakika attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen, 83. dakikada Diarra'nın attığı gole engel olmadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bordeaux'da Gourcuff ve Chamakh'ın maçın ilk yarısında kaçırdıkları goller maçın kaderini tayin etti.



Karşılaşmanın 85. dakikasında Lampard ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Chelsea'yi 10 kişi bıraktı. Chelsea, bu karşılaşmanın ardından (A) Grubu'ndaki puanını 8'e, Bordeaux ise 7'ye yükseltti.



Şampiyonlar Ligi (A) Grubu, altıncı ve son hafta 9 Kasım'da Chelsea-Cluj ve Roma- Bordeaux maçlarıyla tamamlanacak.



