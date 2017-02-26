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Spor

Chelsea, İspanyol yıldızlarıyla kazandı

Kariyerinde 300. Premier Lig maçına çıkan Fabregas, bu başarıyı yakalayan ilk İspanyol futbolcu oldu

26 Şubat 2017 13:27

İngiltere Premier Lig'deki 26. hafta mücadelesinde lider Chelsea, sahasında Swansea City'i 3-1 mağlup etti.

Ligde son üç haftada iki beraberlik alan Chelsea, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Swansea City karşısında 19. dakikada Cesc Fabregas'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Swansea City, ilk yarıda kaybolan süre oynanırken Fernando Llorente ile beraberliği sağlayan golü kaydetti ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti.

Eurosport'taki habere göre, Pedro'nun 72. dakikadaki golüyle rakibi karşısında yeniden öne geçen İtalyan teknik adam Antonio Conte yönetimindeki Chelsea, 84. dakikada Diego Costa ile farkı 2'ye çıkardı ve üç puana üç golle uzandı.

Kariyerinde 300. Premier Lig maçına çıkan Fabregas, bu başarıyı yakalayan ilk İspanyol futbolcu olurken, sahadan galibiyetle ayrılan Chelsea, puanını 63'e çıkardı ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

 

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