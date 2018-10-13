Chelsea ırkçı taraftarlarını eğitim gezisi için ölüm kampı Auschwitz'e gönderecek

Anti-semitizmle mücadele için yeni bir adım atan İngiltere'nin Chelsea futbol kulübü, ırkçı taraftarlarını Nazi'lerin en büyük ölüm kamplarından Auschwitz toplama kampına göndermeyi planlıyor.

Uygulamaya göre, tribünlerde ırkçı ve anti-Semitik sloganlar atan taraftarların maçlara girişini yasaklamak yerine onlara Polonya'daki Auscwitz ölüm kampına gitme seçeneği sunulacak. Chelsea Başkanı Bruce Buck yaptığı açıklamada, "Bu uygulama insanlara ne yaptıklarını düşünme fırsatı verecek ve onları daha iyi davranmaya teşvik edecek" dedi.

Polonya'daki Auschwitz toplama kampı, Nazi'lerin İkinci Dünya Savaşı'nda yaptığı soykırımın sembolü haline gelen en büyük ölüm kampı. 1940 yılında kurulan kampta, 1 milyondan fazla kişinin gaz odalarında ya da açlıktan öldürüldüğü düşünülüyor.