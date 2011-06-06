Chelsea, Hiddink için teklife hazırlanıyor

T24 -

Hiddink'in ayrılması durumunda ödenecek tazminatın miktarıyla ilgili pazarlık yaşanacağını belirten gazete, Chelsea'nin Hollandalı teknik adam için 4 milyon sterlinlik tazminat miktarını çok bulduğunu kaydetti.

''Maviler''in daha önceki menajerleri Jose Mourinho, Avram Grant ve Luiz Felipe Scolari'ye yaklaşık 36 milyon sterlin tazminat ödediğini anımsatan İngiliz gazetesi, sezon sonunda görevine son verilen İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'ye de kulübün tazminat ödeyeceğini aktardı.

Guardian, Chelsea'nin TFF ile anlaşamaması durumunda Fulham'dan ayrılan menajer Mark Hughes'u takımın başına getirebileceği yorumunu yaptı.

Bir başka İngiliz gazetesi Independent da Chelsea'nin, TFF ile bugün görüşmelere başlayacağını iddia etti.



