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Spor

Chelsea, Hiddink için teklife hazırlanıyor

İngiliz Guardian gazetesi, Chelsea'nin, bu hafta teknik direktör Guus Hiddink için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi teklifte bulunacağını yazdı.

06 Haziran 2011 03:00

T24 - İngiliz Guardian gazetesi, Premier League ekiplerinden Chelsea'nin, bu hafta teknik direktör Guus Hiddink için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi teklifte bulunacağını yazdı.

Hiddink'in ayrılması durumunda ödenecek tazminatın miktarıyla ilgili pazarlık yaşanacağını belirten gazete, Chelsea'nin Hollandalı teknik adam için 4 milyon sterlinlik tazminat miktarını çok bulduğunu kaydetti.

''Maviler''in daha önceki menajerleri Jose Mourinho, Avram Grant ve Luiz Felipe Scolari'ye yaklaşık 36 milyon sterlin tazminat ödediğini anımsatan İngiliz gazetesi, sezon sonunda görevine son verilen İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'ye de kulübün tazminat ödeyeceğini aktardı.

Guardian, Chelsea'nin TFF ile anlaşamaması durumunda Fulham'dan ayrılan menajer Mark Hughes'u takımın başına getirebileceği yorumunu yaptı.

Bir başka İngiliz gazetesi Independent da Chelsea'nin, TFF ile bugün görüşmelere başlayacağını iddia etti.

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