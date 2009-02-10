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Spor

Chelsea-Hiddink flörtü

Chelsea yaptığı açıklamada, Rusya Futbol Federasyonu'nun Hiddink ile görüşmelerine izin verdiğini açıkladı.

10 Şubat 2009 02:00


İngiltere Premier Ligi takımlarından Chelsea internet sitesinde yaptığı açıklamada, Rusya Futbol Federasyonu'nun Guss Hiddink ile görüşmelerine izin verdiğini açıkladı.


Chelsea Kulübü, yaptığı açıklamada, ''RFU, sezon sonuna kadar kulübün başına geçmesini istediğimiz Hiddink ile görüşmelere başlamamıza izin verdi. Hiddink de kabul ederse, Rusya Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra sezon sonuna kadar bizimle de çalışacak'' denildi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea yönetimi, Luiz Felipe Scolari'nin işine son verdikten sonra teknik direktör arayışına başladı. Barcelona'nın eski çalıştırıcısı Frank Rijkaard'a teklif götüren Premier Lig takımının diğer durağı, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden, Rusya Milli Futbol Takımı çalıştırıcısı Guus Hiddink oldu.

Hiddink için Chelsea'ye yeşil ışık yakan RFU yönetimi de Hollandalı teknik adam ile görüşmelerin başlayabileceğini bildirdi.

HIDDINK'İN AÇIKLAMALARI

Hiddink de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Chelsea ile ilgilendiğini belirtmiş, kulübün Rus patronu Roman Abramovich ile özel ilişkisine değinmişti. Hiddink, Chelsea'ye giderse, Rusya Milli Takımı'nı çalıştırmaya devam edeceğini de vurgulamıştı.

Hollandalı teknik adam, ''Bu, alışık olmadık bir durum. Başka bir kulüp böyle bir teklifle gelseydi, cevabım derhal 'Hayır' olurdu. Ancak Chelsea söz konusu olunca, durum değişiyor'' ifadelerini kullanmıştı.

OVEREEM: RIJKAARD UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYI DÜŞÜNÜR

Rijkaard'ın danışmanı Perry Overeem, Chelsea'nin, Hollandalı teknik adama yaptığı teklife ilişkin İngiltere basınında yer alan iddiaları, Sky Sports News'e değerlendirdi.

İngiltere kulüplerinin maçlarını izlemeyi seven Rijkaard'ın, büyük bir Premier Lig taraftarı olduğunu belirten Overeem, ''Evet, Rijkaard da Chelsea'yi bir ve bir buçuk sezon değil, uzun vadede düşünüyor. Ancak bu, tarafların karşılıklı anlaşmasına bağlı'' dedi.

Overeem, Rijkaard'ın Avrupa'nın birçok kulübünden ciddi teklifler aldığını da ifade ederken, Chelsea'nin, bunlardan sadece biri olduğunu kaydetti..

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