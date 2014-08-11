Chelsea forması giyen Drogba, sadece 28 dakika sahada kaldı

Galatasaray'ın ardından Chelsea'de forma giyemeye başlayan 36 yaşındaki yıldız golcü Didier Drogba, Fabregas ve Ramires'in golleriyle 2-1 kazandıkları Ferencvaros maçında sadece 28 dakika sahada kalabildi.



Radikal’de yer alan habere göre, Chelsea'ye geri döndükten sonra ilk kez 11'de görev alan Fildişi Sahilli futbolcu, bir hava topu mücadelesinde yere sert düştü. Maça devam edemeyen Drogba, yerini Oscar'a bıraktı.



Galatasaray'la sözleşmesi bittikten sonra eski kulübü Chelsea'ye imza atan, Soma için düzenlenen turnuvada Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı forma giyen tecrübeli forvetin, Premier Lig'in açılış maçını kaçıracağı belirtildi.