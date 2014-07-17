Chelsea, Filipe Luis'in transferini bitirdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Atletico Madrid'de forma giyen sol bek Filipe Luis'in transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile geçen yıl ligde ve UEFA şampiyonlar ligi'nde istediği başarıyı yakalayamayan Chelsea, Atletico Madrid'de forma giyen forvet Diego Costa'nın ardından Brezilyalı futbolcu Luis'i de kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İngiliz basını, La Liga'da 18 yıl aradan sonra şampiyon olan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan İspanyol ekibinde, geçen yıl 44 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcunun Chelsea ile sözleşmenin detaylarını görüştüğünü ve sağlık kontrolünden geçeceğini yazdı.

Luis'in, sezon sonunda sözleşmesi uzatılmayan ve geçen hafta İtalya'nın Roma takımına transfer olan Ashley Cole'ün pozisyonunda forma giymesi bekleniyor.

Chelsea'nın yeni transferleri Costa ve Luis, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, iki maçta da İngiliz ekibine karşı mücadele etmişti.