Chelsea evinde kayıp!..

İngiltere Premier Ligi'nde 14. hafta mücadelesinde Chelsea Stamford Bridge'de konuk ettiği Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı.



Büyük bölümü ağır Chelsea baskısı altında geçen maçta Maviler rakip kalede aradığı golü bir türlü bulamadı. Ligde 12 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunan Nicolas Anelka Newcastle United maçında takımını yine sırtlayamadı. Chelsea bu sonucun ardından puanını 33'e yükseltirken, Newcastle United 14 puana ulaştı.



Premier League'de günün diğer maçlarından alınan sonuçlar;



Chelsea 0 - 0 Newcastle U.

Liverpool 0 - 0 Fulham

Manchester C. 3 - 0 Arsenal

Middlesbrough 1 - 3 Bolton W.

Portsmouth 2 - 2 Hull C.

Stoke C. 1 - 0 West Bromwich A.