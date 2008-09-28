T24 LogoT24 Logo
Spor

Chelsea durdurulamıyor

Scolari deplasmandan galibiyetle dönmelerinin nedenini hafta arasındaki röportajında açıklamıştı. Tecrübeli hoca Stoke maçına ekstradan antrenmanlarda bir saat fazladan çalış

28 Eylül 2008 03:00


Scolari deplasmandan galibiyetle dönmelerinin nedenini hafta arasındaki röportajında açıklamıştı. Tecrübeli hoca Stoke maçına ekstradan antrenmanlarda bir saat fazladan çalıştıklarını söylemişti. 

Stoke City Liverpool’dan sahasında puan almayı başarmıştı. Ancak aynı şeyi Chelsea karşısında gerçekleştiremediler.

Chelsea Bosingwa’nın füzesiyle öne geçen Chelsea galip gelip üç puan almasını bu zorlu deplasmanda da gerçekleştirdi.

Scolari maçtan önce Sky Sports’a yaptığı açıklamada bu maç için ekstra çalışmalar yaptıklarını söylemişti.

Scolari o açıklamalarında: “Bence City uzun toplarla ve fiziksel temaslarla gol arayacak. Bizim daha çabuk pas yaparak onlardan pres yememiz lazım. Bu maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Ne kadar güçlü bir takım olsak da antrenmanlarda bazı maçlara özel olarak daha fazla saatler harcamamız gerekiyor. Herhangi bir taktik hata yapmadan üç puana uzanmak hedefindeyiz” demişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24