Chelsea durdurulamıyor



Scolari deplasmandan galibiyetle dönmelerinin nedenini hafta arasındaki röportajında açıklamıştı. Tecrübeli hoca Stoke maçına ekstradan antrenmanlarda bir saat fazladan çalıştıklarını söylemişti.



Stoke City Liverpool’dan sahasında puan almayı başarmıştı. Ancak aynı şeyi Chelsea karşısında gerçekleştiremediler.



Chelsea Bosingwa’nın füzesiyle öne geçen Chelsea galip gelip üç puan almasını bu zorlu deplasmanda da gerçekleştirdi.



Scolari maçtan önce Sky Sports’a yaptığı açıklamada bu maç için ekstra çalışmalar yaptıklarını söylemişti.



Scolari o açıklamalarında: “Bence City uzun toplarla ve fiziksel temaslarla gol arayacak. Bizim daha çabuk pas yaparak onlardan pres yememiz lazım. Bu maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Ne kadar güçlü bir takım olsak da antrenmanlarda bazı maçlara özel olarak daha fazla saatler harcamamız gerekiyor. Herhangi bir taktik hata yapmadan üç puana uzanmak hedefindeyiz” demişti.