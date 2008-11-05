T24 LogoT24 Logo
Spor

Chelsea de yenildi!..

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonucu merakla beklenen maçında Roma evinde, Chelsea'yi 3-1 mağlup etti.

05 Kasım 2008 02:00


Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonucu merakla beklenen maçında Roma evinde, Chelsea'yi 3-1 mağlup etti.

Olimpiyat Stadı'ndaki Devler Ligi A Grubu mücadelesinin ilk yarısını da 1-0 önde kapatan Roma'nın golleri 34. dakikada Panucci, 48 ve 58. dakikalarda Vucinic'ten gelirken, Chelsea'nin tek golü 75. dakikada Terry'den geldi.

Chelsea'nin Portekizli yıldızı Deco 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu galibiyetle Roma bu grupta ben de varım diyip puanını 6'ya çıkartırken, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk mağlubiyetini alan Chelsea 7 puanda kaldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24