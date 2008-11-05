Chelsea de yenildi!..



Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonucu merakla beklenen maçında Roma evinde, Chelsea'yi 3-1 mağlup etti.



Olimpiyat Stadı'ndaki Devler Ligi A Grubu mücadelesinin ilk yarısını da 1-0 önde kapatan Roma'nın golleri 34. dakikada Panucci, 48 ve 58. dakikalarda Vucinic'ten gelirken, Chelsea'nin tek golü 75. dakikada Terry'den geldi.



Chelsea'nin Portekizli yıldızı Deco 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu galibiyetle Roma bu grupta ben de varım diyip puanını 6'ya çıkartırken, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk mağlubiyetini alan Chelsea 7 puanda kaldı.



