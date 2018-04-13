Chelsea, Conte'nin yerine gelecek ismi belirledi

Son şampiyon Chelsea'de sular durulmuyor. Bu sezon performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşatan mavilerde, hedefteki isim İtalyan menajer Antonio Conte.

Conte, her ne kadar basın toplantılarında kontratının sonuna kadar Chelsea'de kalacağını söylesede, İngiliz basını, İtalyan menajerin yerine gelecek yeni ismi belirledi.

Mirror'un haberine göre, Chelsea, Antonio Conte'nin yerine takımın başına Napoli teknik direktörü Maurizio Sarri'yi getirecek. Conte gibi bir İtalyan olan Sarri, Juventus'un şampiyonluk egemenliğini Napoli ile sonlandırmaya en yakın aday.

31 Mayıs 2020 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Sarri'nin kontratında 7 milyon sterlinlik bir fesih maddesi bulunuyor. Chelsea'nin Rus patronu Roman Abramovic'in fesih maddesini kullanarak Sarri'yi yaz döneminde takımın başına getireceği iddia ediliyor.

31 haftası geride kalan Serie A'da Napoli, topladığı 77 puanla 81 puanlı lider Juventus'un ardından 2. sırada yer alıyor. Chelsea ise 57 puanla 5. sırada.