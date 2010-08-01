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Dünya

Chelsea Clinton dünya evine girdi

ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton ile ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın tek çocukları Chelsea Clinton evlendi.

01 Ağustos 2010 03:00

T24- ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton ve ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın tek çocukları Chelsea Clinton, uzun süredir arkadaşlık ettiği yatırım bankacısı Marc Mezvinsky ile New York'un Hudson nehri kıyısındaki muhteşem malikanede evlendi.


Clinton'lar nikah töreninin ardından yayımladıkları açıklamada, Chelsea ve Marc'ın Astor Courts malikanesinde, aile bireyleri ve yakın dostlarının katıldığı güzel bir törenle evlenmelerini büyük bir gurur ve heyecanla izlediklerini belirtti.


Törenin büyük bir gizlilik içinde lüks bir malikanede 400'den fazla konuğun katılımıyla düzenlendiği New York eyaletinin kuzeyindeki küçük taşra kasabası Rhinebeck'in civarı gazeteci ve meraklıların akınına uğradı. 


Yetkililerce malikanenin üzerindeki hava sahası ile çevre yollar kapatılırken, durumdan hoşnut olmayan komşulara birer şişe şarap ikram edildi.


Tören dolayısıyla Rhinebeck'te sinema oyuncuları Ted Danson ve Mary Steenburgen, moda tasarımcısı Vera Wang ile Bill Clinton'ın ikinci başkanlık döneminin Dışişleri Bakanı Madeleine Albright gibi ünlüler de sokakta görüldü.


Washington'dan küçük yaştan beri arkadaş olan Chelsea Clinton ile Marc Mezvinsky, Stanford Üniversitesi'ni bitirdi. Çift, Mezvinsky'nin G3 Capital adlı bir finans kuruluşunda çalıştığı New York'ta oturacak. Mezvinsky daha önce Goldman Sachs'ta yatırım uzmanı olarak çalışıyordu.


Chelsea Clinton ise bu yılın başında Columbia Üniversitesi Mailman Kamu Sağlığı Fakültesi'nde master yapmıştı.


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