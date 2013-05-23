Chelsea Burak Yılmaz'ın peşinde

İngiliz gazetesi The Guardian, Chelsea'nin bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi’nde attığı 8 golle Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken Burak Yılmaz ile ilgilendiğini yazdı. Gazeteye göre, Chelsea yönetimi Galatasaray ile temasa geçerek yıldız futbolcunun satılık olup olmadığını sordu.

Galatasaray'ın Burak için 20 milyon sterlin civarında bir fiyat belirlediği ifade edilirken, daha önce Türkiye dışında bir kulüpte oynamamış Burak için bu fiyatın yüksek bulunabileceği belirtildi.

Chlesea'nin forvet adaylarının mercek altına alındığı haber yorumda, eski Chelsea’li Didier Drogba'nın yıldız futbolcu hakkında olumlu izlenimlere sahip olduğu vurgulandı. ntcmsnbc'nin haberine göre, Jose Mourinho'nun Burak'ı Şampiyonlar Ligi’ndeki Real Madrid eşleşmesinde yakından takip ettiği de kaydedildi.

Burak'ın Galatasaray’la 4 yıllık daha sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan gazete, yıldız futbolcunun daha önce yaptığı: "Burada mutluyum, kulübümle uzun bir sözleşmem var. Masaya bir teklif gelirse bu benim değil Galatasaray'ın vereceği bir karar olur" açıklamasına da yer verdi.