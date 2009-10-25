Chelsea, Blackburn'ü farklı geçti

İngiltere Premier Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Chelsea, sahasında Blackburn Rovers'ı 5-0 mağlup etti.İşte maçın golleri/Video
İngiltere Premier Lig'de 10. hafta heyecanı oynanan 6 maçla başladı.
Şampiyonluğun iddialı ekiplerinden Chelsea, sahasında konuk ettiği Blackburn Rovers'ı 5-0 yendi.
Ev sahibi ekibin ilk golünü 20. dakikada Givet kendi kalesine attı.
İlk yarı 1-0 tamamlanırken, 48'de Lampard skoru 2-0'a taşıdı. 52. dakikika Essien farkı 3'e çıkartırken, 59. dakikada Lampard'ın penaltı golüyle durumu 4-0 oldu. Blackburn karşısında rahat bir maç çıkaran Chelsea'de perdeyi 64. dakikada Drobga kapattı ve ev sahibi ekip sahadan 5-0 galip ayrıldı.
Pemier Lig'de günün belki de en dikkat çekici sonucunu ise Stoke City aldı. Sezonun iddialı ekiplerinden Tottenham'a konuk olan Stoke City, 86. dakikada Whelan'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.TOPLU SONUÇLAR
Wolverhampton-Aston Villa: 1-1
Birmingham-Sunderland: 2-1
Burnley-Wigan: 1-3
Hull City-Portsmouth: 0-0
Tottenham-Stoke City: 0-1
Chelsea-Blackburn: 5-0