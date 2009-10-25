Chelsea, Blackburn'ü farklı geçti

İngiltere Premier Lig'de 10. hafta heyecanı oynanan 6 maçla başladı.Şampiyonluğun iddialı ekiplerinden Chelsea, sahasında konuk ettiği Blackburn Rovers'ı 5-0 yendi.Ev sahibi ekibin ilk golünü 20. dakikada Givet kendi kalesine attı.İlk yarı 1-0 tamamlanırken, 48'de Lampard skoru 2-0'a taşıdı. 52. dakikika Essien farkı 3'e çıkartırken, 59. dakikada Lampard'ın penaltı golüyle durumu 4-0 oldu. Blackburn karşısında rahat bir maç çıkaran Chelsea'de perdeyi 64. dakikada Drobga kapattı ve ev sahibi ekip sahadan 5-0 galip ayrıldı.Pemier Lig'de günün belki de en dikkat çekici sonucunu ise Stoke City aldı. Sezonun iddialı ekiplerinden Tottenham'a konuk olan Stoke City, 86. dakikada Whelan'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.Wolverhampton-Aston Villa: 1-1Birmingham-Sunderland: 2-1Burnley-Wigan: 1-3Hull City-Portsmouth: 0-0Tottenham-Stoke City: 0-1Chelsea-Blackburn: 5-0