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Spor

Chelsea, Blackburn'ü farklı geçti

İngiltere Premier Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Chelsea, sahasında Blackburn Rovers'ı 5-0 mağlup etti.

25 Ekim 2009 03:00

İngiltere Premier Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Chelsea, sahasında Blackburn Rovers'ı 5-0 mağlup etti.

İşte maçın golleri/Video

İngiltere Premier Lig'de 10. hafta heyecanı oynanan 6 maçla başladı.

Şampiyonluğun iddialı ekiplerinden Chelsea, sahasında konuk ettiği Blackburn Rovers'ı 5-0 yendi.

Ev sahibi ekibin ilk golünü 20. dakikada Givet kendi kalesine attı.

İlk yarı 1-0 tamamlanırken, 48'de Lampard skoru 2-0'a taşıdı. 52. dakikika Essien farkı 3'e çıkartırken, 59. dakikada Lampard'ın penaltı golüyle durumu 4-0 oldu. Blackburn karşısında rahat bir maç çıkaran Chelsea'de perdeyi 64. dakikada Drobga kapattı ve ev sahibi ekip sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Pemier Lig'de günün belki de en dikkat çekici sonucunu ise Stoke City aldı. Sezonun iddialı ekiplerinden Tottenham'a konuk olan Stoke City, 86. dakikada Whelan'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

TOPLU SONUÇLAR

Wolverhampton-Aston Villa: 1-1
Birmingham-Sunderland: 2-1
Burnley-Wigan: 1-3
Hull City-Portsmouth: 0-0
Tottenham-Stoke City: 0-1
Chelsea-Blackburn: 5-0

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