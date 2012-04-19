Chelsea, Barcelona'yı son anda devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Chelsea kendi sahasında Barcelona'yı Drogba'nın ilk yarının uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti.

Andre Villas-Boas'ın takımdan ayrılmasının ardından Chelsea teknik direktörü olan Roberto Di Matteo, geldiği günden bu yana İngiliz takımına yaşattığı başarılara bir yenisini ekledi. Stamford Bridge'de oynanan maçta Chelsea'nin yıldızı Didier Drogba 45+1'de attığı golle takımının galibiyetinde kilit rol oynadı.

Maç boyunca Chelsea'yi kendi yarı sahasına hapseden Barcelona ise aradığı golü bir türlü bulamayınca mücadele 1-0 İngiliz ekibinin üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından son 60 maçında sadece iki kez mağlup olan Barcelona, üçüncü kez sahadan boynu bükük ayrılmak zorunda kaldı.

Barcelona'da Alexis Sanchez'in aşırtma vuruşu 9. dakikada direkten döndü. Pedro'nun uzatma dakikalarında attığı şut da yine direkten dönerken bu topu önünde bulan Busquets topu dışarıya attı.

İki takım 24 Nisan tarihinde Camp Nou'da rövanş için karşı karşıya gelecek.