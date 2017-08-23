Chelsea, Antonio Conte'yi gözden çıkardı mı?

Son Premier Lig şampiyonu Chelsea'de, lige yapılan kötü başlangıçtan dolayı Antonio Conte'nin koltuğu sorgulanmaya başladı.

Geçen sezon oldukça iyi sonuçlar alan ve ligi domine ederek şampiyon olarak Chelsea, bu sezona İtalyan teknik adam yönetiminde kendi evlerinde 3-2'lik Burnley yenilgisiyle başlasa da, son haftada Tottenham'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Alman gazetesi Bild'de yer alan habere göre, İngiliz ekibi Conte'yle yollarını ayırmayı planlıyor. Alınan kötü sonuçlardan ve İtalyan teknik adamın keskin tavırlarından rahatsız olan yönetimin Conte'nin yerine belirlediği isim de belli.

Chelsea yönetiminin aklında son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran ve şu an boşta olan Alman çalıştırıcı Thomas Tuchel var. Bild'e göre İngiliz ekibi, sonuçların ve sahadaki oyunun kendilerini tatmin noktasına uzak kalması durumunda Tuchel'i teknik direktörlüğe getirecek.