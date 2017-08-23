T24 LogoT24 Logo
Spor

Chelsea, Antonio Conte'yi gözden çıkardı mı?

İtalyan teknik adam, geçen sezon Premier Lig'i domine ederek şampiyon olmuştu

23 Ağustos 2017 14:24

Son Premier Lig şampiyonu Chelsea'de, lige yapılan kötü başlangıçtan dolayı Antonio Conte'nin koltuğu sorgulanmaya başladı.

Geçen sezon oldukça iyi sonuçlar alan ve ligi domine ederek şampiyon olarak Chelsea, bu sezona İtalyan teknik adam yönetiminde kendi evlerinde 3-2'lik Burnley yenilgisiyle başlasa da, son haftada Tottenham'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Alman gazetesi Bild'de yer alan habere göre, İngiliz ekibi Conte'yle yollarını ayırmayı planlıyor. Alınan kötü sonuçlardan ve İtalyan teknik adamın keskin tavırlarından rahatsız olan yönetimin Conte'nin yerine belirlediği isim de belli.

Chelsea yönetiminin aklında son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran ve şu an boşta olan Alman çalıştırıcı Thomas Tuchel var. Bild'e göre İngiliz ekibi, sonuçların ve sahadaki oyunun kendilerini tatmin noktasına uzak kalması durumunda Tuchel'i teknik direktörlüğe getirecek.

ETİKETLER

Antonio ConteChelseateknik direktörThomas Tuchel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24